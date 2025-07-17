«Сальто назад»: москвич на велосипеде отлетел после жесткого удара авто и попал на видео

В Москве легковой автомобиль сбил велосипедиста. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».
«Велосипедиста сурово сбила машина на улице Народного Ополчения в Москве. К счастью байкера, в момент ДТП рядом оказался экипаж Росгвардии – они не только сняли все на регистратор, но и оперативно вызвали скорую и ГИБДД», — говорится в сообщении.
Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как водитель легковой машины увеличивает скорость и сбивает велосипедиста, который едет впереди. На записи также заметно, как в момент ДТП москвич несколько раз переворачивается на проезжей части.
По словам велосипедиста, после «сильнейшего» удара он сделал сальто назад и оказался на капоте легкового автомобиля. В результате ДТП машина получила повреждения: у транспорта разбито лобовое стекло.
По информации канала, 40-летний мужчина, который был за рулем велосипеда в момент столкновения получил травму головы.
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