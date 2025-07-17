Водитель Toyota на скорости провалился в котлован на западе Москвы

В Москве водитель Toyota на скорости провалился в котлован

В Москве водитель седана Toyota провалился в котлован. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство Москва».

«Водитель Toyota пробил забор и вылетел с дороги в котлован на Сеславинской улице на западе Москвы недалеко от станции метро «Багратионовская». Пострадавшего госпитализировали», — отмечается в сообщении.

На кадрах с последствиями инцидента видно, что седан Toyota Camry стоит в котловане, стенки которого укреплены опалубкой и металлическими сваями. Рядом видны высоковольтные провода. Забор, который пробил автомобиль, установлен на массивных бетонных блоках.

До этого на МКАД автомобиль вытолкнул мотоциклиста на грузовик при перестроении, после этого мотоцикл попал под колеса, а байкер ударился головой об угол фургона.

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