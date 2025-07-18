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Житель Подмосковья едва не лишился глаза из-за лопнувшей шины

В Подмосковье шина взорвалась во время монтажа и проломила глазницу мужчины
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Telegram-канал «Разборчивым почерком»

В Подмосковье мужчина едва не лишился глаза во время шиномонтажа. Об этом сообщает Telegram-канал «Разборчивым почерком».

«Покрышка лопнула при накачке, а ее кусок отлетел прямо в лицо парня, проломив ему нижнюю стенку глазницы. Молодой человек обратился к медикам только через 10 дней после получения травмы. За это время рана начала зарастать в том виде, в котором она была — в глазницу провалилась окологлазничная клетчатка с нижней прямой мышцей», — говорится в публикации.

Пострадавшему сделали операцию. Врачи прогнозируют полное восстановление зрения после курса реабилитации.

До этого сообщалось, что в Подмосковье лося, спасенного после аварии, так и не привезли в Лосиный остров. Медики решили отправить пострадавшее животное в клинику в Дмитровском районе. У него зафиксировали многочисленные переломы тазовых конечностей.

Ранее ВСУ атаковали станцию шиномонтажа в ЛНР.

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