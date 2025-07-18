В России пожаловались на распятия тиктокеров на дорожных знаках

В РФ пожаловались на подростков, изображающих Христа на дорожных знаках

В России православные активисты пожаловались на подростков, изображающих распятие на дорожных знаках. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Тренд запустил Канье Уэст: на одном из концертов он поднялся над сценой в свете прожекторов, и понеслось. Сначала на дорожных знаках висели в США, затем тренд пошел по миру и, наконец, дошел до нас. Видео с подростками в роли распятого Христа попались на глаза сначала Екатерине Мизулиной, а потом — и активистам «Сорок Сороков»», — говорится в публикации.

Активисты уже направили жалобу в Следком. Они требуют, чтобы подросткам провели разъяснительные беседы, а совершеннолетних привлекли к уголовной ответственности за оскорбление чувств верующих.

До этого священники греко-католической парафии в Тернопольской области Украины призвали отказаться от покупки детям популярной куклы лабубу, назвав ее «игрушкой дьявола». Соответствующий пост опубликован на странице общины в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По мнению представителей парафии, кукла вытесняет из сознания ребенка «красоту, свет и доброту», которые олицетворяет Христос.

Ранее Госдума приняла закон о защите религиозных символов.