В Москве ДТП с участием трех автомобилей парализовало движение транспорта

В Москве ДТП парализовало движение транспорта на внутренней стороне ТТК. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
«На внутренней стороне ТТК (Гагаринский тоннель) произошло ДТП с участием трех автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.
По информации канала, движение в районе автомобильной аварии затруднено на пять километров. В Дептрансе водителям посоветовали быть внимательными на проезжей части, а также выбирать пути объезда проблемного участка.
До этого сообщалось, что ДТП с участием пяти автомобилей затруднило движение на Бережковской набережной.
«Пять автомобилей столкнулись на Бережковской набережной в районе дома 14, перекрыто три полосы. В результате ДТП никто не пострадал», — говорится в публикации.
По информации канала «Агентство «Москва», на месте автомобильной аварии работают сотрудники правоохранительных органов.
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