Водитель Lada с пистолетом набросился на уфимца, и это попало на видео

В Уфе на видео попало, как мужчины жестко избили друг друга за место на парковке

В Уфе водители устроили драку за место на парковке. Об этом сообщает Telegram-канал «Башкирия Online».

«Двое автолюбителей устроили суету в шесть утра во дворе ЖК Вишня. Водитель «Ларгуса» высказал, что так нельзя парковаться, второму автолюбителю не понравилось и понеслась», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчины избивают друг друга возле припаркованных автомобилей, после чего уфимец подходит к Lada Largus, достает пистолет и направляется к очевидцам.

До этого сообщалось, что в Новосибирске мужчины на Mercedes избили водителя Lada на проезжей части. Автомобилист запечатлел инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина бьет водителя легкового автомобиля, после чего садится в машину и уезжает, при этом в момент нападения рядом стоит пассажир иномарки. Далее автор записи показывает, как водитель Lada вытирает кровь с лица.

В пресс-службе ГУ МВД по региону рассказали, что в полицию поступило сообщение о нанесении телесных повреждений одному из участников дорожного движения в ходе конфликта.

Ранее полуголый нижегородец пытался угнать мотоцикл.