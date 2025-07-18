Полуголый нижегородец пытался угнать мотоцикл и попал на видео

В Нижнем Новгороде мужчина пытался угнать мотоцикл и напасть на его владельца

В Нижнем Новгороде мужчина в одних шортах пытался угнать мотоцикл и напасть на его владельца. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

«Владелец мотоцикла сказал, что в 112 на вызов никак не отреагировали, а удержать нападавшего сам он не смог — тот свалил в ночь заплетающейся походкой. Пришлось писать заявление в полицию», — говорится в сообщении.

По информации канала, нижегородец в одних шортах сел на чужой мотоцикл, припаркованный на улице Гагарина, и попытался угнать транспорт. После того, как владелец сделал незнакомцу замечание, последний бросил в мужчину шлем.

До этого сообщалось, что в Новосибирске мужчины на Mercedes избили водителя Lada на проезжей части. Автомобилист запечатлел инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина бьет водителя легкового автомобиля, после чего садится в машину и уезжает, при этом в момент нападения рядом стоит пассажир иномарки. Далее автор записи показывает, как водитель Lada вытирает кровь с лица.

Ранее бетонная стена упала на автомобиль уфимца, и это попало на видео.