Владивостокцы перевернули Toyota после жесткого кульбита и попали на видео

Во Владивостоке на видео сняли, как люди перевернули Toyota Cresta после дрифта

Во Владивостоке Toyota Cresta перевернулась в момент дрифта. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток и Приморье».

«Во Владивостоке перевернулась Toyota Cresta — дрифт не по плану у ТЦ «Море». Ночью возле торгового центра «Море» во Владивостоке с грохотом перевернулась Toyota Cresta», — говорится в сообщении.

По словам очевидцев, автомобиль ехал на большой скорости, после чего перевернулся на проезжей части. На место ДТП приехали спасатели, но люди сами перевернули автомобиль. На кадрах видно, как несколько мужчин толкают иномарку и ставят ее на дорогу.

До этого сообщалось, что в Новосибирске мужчины на Mercedes избили водителя Lada на проезжей части. Автомобилист запечатлел инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина бьет водителя легкового автомобиля, после чего садится в машину и уезжает, при этом в момент нападения рядом стоит пассажир иномарки. Далее автор записи показывает, как водитель Lada вытирает кровь с лица.

Ранее москвич проехал на Lexus с оторванной крышей, и это попало на видео.