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Водитель BMW отстрелил нос оппоненту на Toyota в Москве

В Москве водитель BMW отстрелил оппоненту кончик носа в дорожной ссоре
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alleks19760526/Shutterstock/FOTODOM

На Прокшинском проспекте в Москве водитель BMW отстрелил кончик носа водителю Toyota. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

«Водитель остановился на светофоре, чтобы повернуть налево, сзади находился черный BMW. Когда загорелся зеленый, шофер «немки» начал нервно сигналить и затем стал подрезать владельца Toyota», — отмечается в публикации.

После этого произошла ссора, в ходе которой водитель BMW направил в лицо водителю Toyota травматический пистолет и выстрелил. Пострадавшему оторвало кончик носа, он отправился в больницу. При этом мужчина запомнил номер машины нападавшего, которого нашла и задержала полиция.

До этого на видео попал медведь, который пришел на парковку психбольницы в Апатитах Мурманской области.

Ранее в Москве мужчина пробил ногами лобовое стекло автомобиля.

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