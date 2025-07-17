Водитель BMW отстрелил нос оппоненту на Toyota в Москве

На Прокшинском проспекте в Москве водитель BMW отстрелил кончик носа водителю Toyota. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

«Водитель остановился на светофоре, чтобы повернуть налево, сзади находился черный BMW. Когда загорелся зеленый, шофер «немки» начал нервно сигналить и затем стал подрезать владельца Toyota», — отмечается в публикации.

После этого произошла ссора, в ходе которой водитель BMW направил в лицо водителю Toyota травматический пистолет и выстрелил. Пострадавшему оторвало кончик носа, он отправился в больницу. При этом мужчина запомнил номер машины нападавшего, которого нашла и задержала полиция.

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