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Медведь обнюхал авто у психбольницы в Апатитах и попал на видео

В Апатитах медведь пришел на автостоянку психбольницы и попал на видео
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В городе Апатиты (Мурманская область) на автостоянку у местной психбольницы пришел медведь, сообщает Telegram-канал «Аптаун» и публикует видеозапись инцидента.

«В Апатитах бродит мишка-автолюбитель. На камерах рядом с психиатрической больницей заметили медведя, который решил выбрать себе новое авто. Будьте осторожны!», — отмечается в публикации.

На кадрах видно, что бурый медведь встал на задние лапы перед припаркованным автомобилем, а затем перешел проезжую часть. Там он приблизился к нескольким припаркованным машинам, обнюхал седан красного цвета и направился к двум хетчбэкам — белому и серебристому. Затем дикое животное ненадолго задержалось у крайней машины и ушло в сторону обочины.

До этого в Тамбовской области трассу «Каспий» завалило арбузами из фуры после ДТП.

Ранее в Таиланде мотоциклист разбил лицо о дуриан, который везли в кузове пикапа.

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