На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Я с ума сойду»: москвичка сняла на видео, как мужчина ногами пробил лобовое стекло авто

В Москве на видео попало, как мужчина, стоя на капоте, пробивал лобовое стекло
true
true
true

В Москве мужчина ногами разбил лобовое стекло припаркованной машины. Об этом сообщает Telegram-канал «Что там Москва».

«Пьяный чудик забрался на чужую машину и расколотил лобовое стекло. 22-летнего дебошира быстро задержали», — говорится в сообщении.

Очевидица запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина стоит на капоте припаркованного красного автомобиля и ногой ударяет по разбитому лобовому стеклу. По словам москвички, ей стало жалко чужой автомобиль.

До этого сообщалось, что в Тюмени мужчина забрался на капот иномарки и ногой пробил лобовое стекло. Инцидент произошел на улице Челюскинцев. Несколько человек переходили дорогу в неположенном месте, после чего один из них, разозлившись, что его не пропустили, запрыгнул на капот Kia и разбил лобовое стекло.

На опубликованных в сети кадрах видно, как мужчина прыгает на капот остановившегося автомобиля, дважды ударяет ногой по лобовому стеклу и пробивает его.

Ранее екатеринбуржец пробил стекло и избил таксиста на проезжей части.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами