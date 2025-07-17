«Я с ума сойду»: москвичка сняла на видео, как мужчина ногами пробил лобовое стекло авто

В Москве на видео попало, как мужчина, стоя на капоте, пробивал лобовое стекло

В Москве мужчина ногами разбил лобовое стекло припаркованной машины. Об этом сообщает Telegram-канал «Что там Москва».

«Пьяный чудик забрался на чужую машину и расколотил лобовое стекло. 22-летнего дебошира быстро задержали», — говорится в сообщении.

Очевидица запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина стоит на капоте припаркованного красного автомобиля и ногой ударяет по разбитому лобовому стеклу. По словам москвички, ей стало жалко чужой автомобиль.

До этого сообщалось, что в Тюмени мужчина забрался на капот иномарки и ногой пробил лобовое стекло. Инцидент произошел на улице Челюскинцев. Несколько человек переходили дорогу в неположенном месте, после чего один из них, разозлившись, что его не пропустили, запрыгнул на капот Kia и разбил лобовое стекло.

На опубликованных в сети кадрах видно, как мужчина прыгает на капот остановившегося автомобиля, дважды ударяет ногой по лобовому стеклу и пробивает его.

Ранее екатеринбуржец пробил стекло и избил таксиста на проезжей части.