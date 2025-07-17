Рыбаки с удочкой вышли на затопленную ливнем улицу Новосибирска и попали на видео

В Новосибирске рыбаки забросили удочку на дорогу после ливня и попали на видео

После сильного ливня в Новосибирске на затопленную улицу вышли рыбаки, сообщает Telegram-канал ACT-54 Black.

«Мужики на Троллейной решили не упускать момент и вышли на рыбалку. Ну а вдруг?», — отмечается в публикации.

На кадрах видно, что из-за обильных осадков улица оказалась затоплена. Один из рыбаков забросил удочку в воду недалеко от стоящего самосвала FAW. Рядом видны и другие автомобили, у легковых машин колеса практически скрылись под водой.

Троллейная улица расположена на юго-западе Новосибирска, вдоль нее протекает небольшая речка Тула, которая в черте города впадает в Обь.

До этого в Москве после сильного ливня на затопленную проезжую часть улицы Ленинская Слобода выплыла девушка на сапборде.

Ранее в Новосибирской области произошло лобовое столкновение автомобилей.