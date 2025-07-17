Видео: дерево раздавило автомобили владивостокцев

Во Владивостоке дерево упало на припаркованные автомобили. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток, Приморье, Россия».

«Во Владивостоке на Военном шоссе, 15А дерево упало на припаркованные автомобили», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия аварии на видео. На кадрах видно, что дерево лежит на проезжей части, при этом оно повредило две белые машины. На записи видно, что один из автомобилей получил заметные повреждения: у транспорта смят кузов, крыша и выбиты стекла.

До этого сообщалось, что в Челябинской области водитель стал терять сознание за рулем после укуса осы. По словам челябинца, сотрудники правоохранительных органов посадили его в патрульный автомобиль и последовали в больницу. Во время движения полицейские сообщили медикам о состоянии мужчины, поэтому врачи были готовы спасать пострадавшего. По приезде в больницу у мужчины уже не было пульса и давления, фактические случилась остановка сердца.

Ранее в Уфе бетонная стена упала на автомобиль.