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«Пульса не было»: челябинец стал терять сознание за рулем от укуса осы и попал на видео

В Челябинской области водитель стал терять сознание за рулем после укуса осы
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В Челябинской области водитель стал терять сознание за рулем после укуса осы. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

«Мужчина ехал на грузовике в Полетаево, когда почувствовал резкую боль. Рука вспухла, появилось головокружение и слабость. К счастью, рядом патрулировали инспекторы ДПС. Видя, как водителю становится все хуже, они не стали тянуть», — говорится в сообщении.

По словам челябинца, сотрудники правоохранительных органов посадили его в патрульный автомобиль и последовали в больницу. Во время движения полицейские сообщили медикам о состоянии мужчины, поэтому врачи были готовы спасать пострадавшего. По приезде в больницу у мужчины уже не было пульса и давления, фактические случилась остановка сердца.

Также сообщается, что врачи успели оказать помощь водителю и в настоящее время с ним все в порядке.

До этого в Тюмени мужчина забрался на капот иномарки и ногой пробил лобовое стекло.

Ранее бетонная стена упала на автомобиль уфимца, и это попало на видео.

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