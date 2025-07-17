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Петербуржцы избили друг друга на проезжей части, и это попало на видео

В Петербурге драка мужчин на проезжей части попала на видео
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В Санкт-Петербурге мужчины устроили драку на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург».

«Обычная субботняя теплая ночь на улице Некрасова», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как два человек выбегают на проезжею часть, где избивают друг друга. Прохожие разнимают конфликтующих, после чего петербуржцы уходят с дороги.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге мужчина избил таксиста и скрылся. Автомобилисты запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как водитель подходит к автомобилю и начинает избивать человека. Далее на записи заметно, что нарушитель также пробил стекло: осколки высыпались на сидение машины и на проезжую часть.

По информации канала «Новости Екатеринбурга», после произошедшего мужчина вернулся обратно в автомобиль и уехал, при этом дважды нарушил ПДД: водитель пересек двойную сплошную и проехал на красный сигнал светофора.

Ранее обнинца с перебитыми ребрами нашли на проезжей части.

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