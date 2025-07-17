«Еле дополз»: обнинца с перебитыми ребрами нашли на проезжей части

В Обнинске на видео сняли мужчину, валявшегося с перебитыми ребрами на дороге

В Обнинске местные жители нашли на проезжей части мужчну с перебитыми ребрами. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичный Обнинск».

«Ночью на Гурьянова мужчина с перебитыми ребрами валялся на дороге. По сообщениям наших подписчиков он лежал прямо на проезжей части у дома 19А, говорил, что его избили, и он еле дополз», — говорится в сообщении.

По информации канала, местные жители вызвали сотрудников экстренных медицинских служб.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, что мужчина лежит на проезжей части и держится за ребра. По словам водителя, он обнаружил мужчину на дороге и припарковал автомобиль таким образом, чтобы на человека никто не наехал. В настоящее время работники правоохранительных органов выясняют, что с произошло с обнинцем.

До этого в Тюмени мужчина забрался на капот иномарки и ногой пробил лобовое стекло. На кадрах видно, как человек прыгает на капот остановившегося автомобиля и дважды ударяет ногой по стеклу.

Ранее в Татарстане полицейские расстреляли водителя около храма.