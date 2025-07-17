На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Еле дополз»: обнинца с перебитыми ребрами нашли на проезжей части

В Обнинске на видео сняли мужчину, валявшегося с перебитыми ребрами на дороге
true
true
true

В Обнинске местные жители нашли на проезжей части мужчну с перебитыми ребрами. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичный Обнинск».

«Ночью на Гурьянова мужчина с перебитыми ребрами валялся на дороге. По сообщениям наших подписчиков он лежал прямо на проезжей части у дома 19А, говорил, что его избили, и он еле дополз», — говорится в сообщении.

По информации канала, местные жители вызвали сотрудников экстренных медицинских служб.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, что мужчина лежит на проезжей части и держится за ребра. По словам водителя, он обнаружил мужчину на дороге и припарковал автомобиль таким образом, чтобы на человека никто не наехал. В настоящее время работники правоохранительных органов выясняют, что с произошло с обнинцем.

До этого в Тюмени мужчина забрался на капот иномарки и ногой пробил лобовое стекло. На кадрах видно, как человек прыгает на капот остановившегося автомобиля и дважды ударяет ногой по стеклу.

Ранее в Татарстане полицейские расстреляли водителя около храма.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами