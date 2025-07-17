Видео: екатеринбуржец пробил стекло и избил таксиста на проезжей части

В Екатеринбурге на видео попало, как мужчина пробил стекло и избил таксиста

В Екатеринбурге мужчина избил таксиста и скрылся. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Екатеринбурга».

«Драка произошла прямо в центре: на перекрестке проспекта Ленина и Восточной. Очевидцы рассказывают, что водитель Opel преследовал такси, а потом напал на мужчину», — говорится в сообщении.

Автомобилисты запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как водитель подходит к автомобилю и начинает избивать человека. Далее на записи заметно, что нарушитель также пробил стекло: осколки высыпались на сидение машины и на проезжую часть.

По информации канала, после произошедшего мужчина вернулся обратно в автомобиль и уехал, при этом дважды нарушил ПДД: водитель пересек двойную сплошную и проехал на красный сигнал светофора.

До этого в Тюмени мужчина забрался на капот иномарки и ногой пробил лобовое стекло. На кадрах видно, как человек прыгает на капот остановившегося автомобиля и дважды ударяет ногой по стеклу.

Ранее обнинца с перебитыми ребрами нашли на проезжей части.