Мотоциклист на скорости влетел в автобус с петербуржцами, и это попало на видео

В Петербурге на видео попало, как мотоциклиста отбросило после удара об автобус

В Санкт-Петербурге мотоциклист врезался в пассажирский автобус. Об этом сообщает Telegram-канал «Гуляй, Питер».

«Мотоциклист протаранил автобус возле дома 27 по Невскому проспекту. Байкера увезли в больницу», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мотоциклист на скорости врезается в пассажирский автобус, который медленно едет по проезжей части. От удара байкер отлетает в сторону. После произошедшего водитель останавливает общественный транспорт.

До этого сообщалось, что в Челябинской области водитель стал терять сознание за рулем после укуса осы. По словам челябинца, сотрудники правоохранительных органов посадили его в патрульный автомобиль и последовали в больницу. Во время движения полицейские сообщили медикам о состоянии мужчины, поэтому врачи были готовы спасать пострадавшего. По приезде в больницу у мужчины уже не было пульса и давления, фактические случилась остановка сердца.

Ранее в Уфе бетонная стена упала на автомобиль.