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Видео: тюменец забрался на капот иномарки и ногой пробил лобовое стекло

В Тюмени на видео сняли, как мужчина залез на Kia и ногой пробил лобовое стекло
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Кадр из видео/car72ru/Telegram

В Тюмени мужчина забрался на капот иномарки и ногой пробил лобовое стекло. Об этом сообщает Telegram-канал «Наш город. Тюмень».

«Инцидент произошнл на ул. Челюскинцев, прямо напротив гостиницы «Нефтяник». По словам очевидцев, группа пьяных пешеходов переходила дорогу в неположенном месте. Один из них, разозлившись, что его не пропустили, запрыгнул на капот KIA и разбил лобовое стекло», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина прыгает на капот остановившегося автомобиля, дважды ударяет ногой по лобовому стеклу и пробивает его.

По информации канала, тюменец разбил лобовое стекло после конфликта между участниками ДТП: автомобили врезались, двигаясь навстречу.

Также сообщается, что теперь нарушитель обязан выплатить ущерб владельцу поврежденной машины.

До этого в Москве водители BMW и Mercedes подрались на проезжей части на фоне Кремля.

Ранее в Татарстане полицейские расстреляли водителя около храма.

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