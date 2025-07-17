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Назвали условие, при котором бутовские козы, атаковывавшие автомобили, вернутся в Москву

Shot: бутовские козы вернутся в Москву, если их хозяин выполнит условия суда
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Соцсети

Бутовские козы могут вернуться в Моску, если их хозяин выполнит все условия суда. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Бутовские козы могут вернуться на родину. В экопарк в Ступино их привезли на передержку, пока хозяин не выполнит условия суда», — говорится в сообщении.

По словам сотрудников парка, оставлять у себя животных они не планируют, козы будут находиться в Ступино, пока их хозяин не сделает загон и не пообещает не выпускать животных гулять по району. В настоящее время коз уже покормили и заселили в конюшню. Их хозяин осмотрел условия проживания и остался доволен.

20 бутовских коз, которые прыгали по машинам, увезли в спецучреждение 17 июля. По словам очевидицы, животные «дружелюбные», в настоящее время за их состоянием следит ветеринар.

До этого сообщалось, что в Бутово коза забралась на капот припаркованного автомобиля. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как коза прыгает на капот черной машины, после чего убегает на траву.

Ранее в Москве коза залезла на Kia, чтобы поесть листья с дерева.

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