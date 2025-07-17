Москвичка прокатила мужчину на капоте красной Infiniti, и это попало на видео

В Москве на видео попало, как мужчина запрыгнул на капот Infiniti и поехал

В Москве женщина прокатила мужчину на капоте красного автомобиля Infiniti. Об этом сообщает Telegram-канал «Москвач».

«В Котельниках женщина прокатила мужчину на капоте во время ссоры — необычное выяснение отношений сняли очевидцы в ЖК «Белая Дача парк». Чем закончилась прогулка — неизвестно», — говорится в сообщении.

Местные жители запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как москвич прыгает на капот красного автомобиля, в этот момент водительница начинает двигаться вперед. Тогда мужчина, чтобы не упасть, хватается за машину и остается на капоте. На записи также заметно, как во время движения иномарки люди ругаются.

До этого сообщалось, что в Москве водители подрались на проезжей части на фоне Кремля.

«Водитель BMW и Mercedes не вынесли столичных пробок и схлестнулись прямо на дороге возле гостиницы «Метрополь» на Театральном проезде. В ход пошли ММАшные прогибы через бедро и удушающие. Мужиков «остудил» другой участник движения», — говорится в публикации Telegram-канала Shot.

Ранее тюменец забрался на капот иномарки и ногой пробил лобовое стекло.