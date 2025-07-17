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«Неожиданно стало плохо»: бульдог не перенес многочасовую пробку на Крымском мосту

SHOT: в пробке на Крымском мосту у бульдога случился приступ на глазах у детей
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Telegram-канал «SHOT»

В многочасовой пробке на Крымском мосту у французского бульдога случился сердечный приступ на глазах у детей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Семья с тремя детьми и бульдогом по кличке Лола возвращалась из Анапы домой в Крым на автомобиле. Дорога в ту сторону и отдых на море прошли без проблем, но на обратном пути туристы попали в пробку. Простоять пришлось больше четырех часов. По словам хозяйки, к долгим дорогам и жаре они привыкли и были подготовлены — в машине работал кондиционер и были запасы воды», — говорится в сообщении.

По словам пассажирки, неожиданно собаке стало плохо: она стала метаться по автомобилю, а потом села на руки к хозяйке. Тогда люди решили завернуть животное в мокрое полотенце, но бульдог начал много икать, после чего у собаки случился сердечный приступ на глазах у детей.

По информации канала, собаке было два года. Хозяева утверждают, что животное было «абсолютно здоровым».

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