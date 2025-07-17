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В Краснодарском крае годовалый ребенок оказался в искореженной машине после жесткого ДТП

Mash: в Краснодарском крае годовалого ребенка достали из покореженного в ДТП авто
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Telegram-канал «Кубань-СПАС»

В Краснодарском крае годовалый ребенок оказался в искореженном после жесткого ДТП автомобиле. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

«Годовалого малыша достали из покореженной после аварии машины на трассе АрмавирЛабинск», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что автомобиль получил серьезные повреждения: у транспорта смят кузов, капот и разбито лобовое стекло.

По информации канала, в результате ДТП водитель одного из автомобилей получил травмы, несовместимые с жизнью, еще три человека пострадали. Прибывшие на место аварии спасатели достали пострадавших из машины и передали работникам экстренных медицинских служб.

До этого сообщалось, что на МКАД автомобиль во время маневра оттолкнул мотоциклиста на проезжающий грузовик, и байкер попал под заднее колесо транспорта. Авария произошла 14 июля 2025 года на 33-м километре МКАД. Уличная камера запечатлела инцидент.

Ранее в Казани инспекторы ДПС остановили автомобиль, который ехал без водителя.

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