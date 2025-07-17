На МКАД автомобиль припечатал мотоциклиста к грузовику и попал на видео

На МКАД автомобиль толкнул мотоциклиста на грузовик и попал на видео

На МКАД автомобиль во время маневра оттолкнул мотоциклиста на проезжающий грузовик. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал «СпецДорПроект».

«Ты не виноват, но один невнимательный водитель и целостность твоей кожи, костей, мышц, головы и т.д. зависит от того есть у тебя экип или нет, и если есть, то какой», — отмечается в публикации.

Авария произошла 14 июля 2025 года на 33-м километре МКАД. На кадрах видно, что грузовик двигался в крайнем правом ряду, предназначенном для движения прямо. Правее него расположены еще две полосы для съезда с МКАД. Мотоциклист и водитель легковой машины одновременно попытались перестроиться на съезд, при этом легковой автомобиль врезался в мотоцикл. Мотоциклиста при этом отбросило на грузовик, он ударился головой об угол фургона и упал на асфальт. Мотоцикл попал под заднее колесо грузовика.

Ранее в Казани инспекторы ДПС остановили автомобиль, который ехал без водителя.