Движение автомобилей по Крымскому мосту перекрыто

Доступ автомобилей на Крымский мост с обеих сторон временно перекрыт. Об этом сообщает Telegram-канал об оперативной обстановке на переправе.

Сообщение опубликовано в 1:39.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в посте.

С 19:00 16 июля и до 1:00 проблем с проездом к досмотровым пунктам со стороны Тамани и Керчи не было.

В сезон отпусков россияне-автомобилисты рассчитывают отправиться на отдых в Крым и Сочи. Среди минусов поездки на автомобиле — продолжительный путь с промежуточной ночевкой, плохие дороги и огромные пробки. «Газета.Ru» изучила все нюансы и рассказывает, как без головной боли и под угрозой БПЛА преодолеть дорогу до моря.

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