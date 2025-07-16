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Автолюбителей призвали не парковаться вблизи мест, где косят траву

Автоэксперт Ладушкин: камни, летящие из-под триммера, могут повредить авто
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Не стоит парковаться вблизи мест, где косят траву, поскольку трава и камни, летящие из-под триммера, могут повредить лакокрасочное покрытие автомобиля. Об этом в беседе с RT предупредил руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин. В лучшем случае, по его словам, придется отправиться на мойку, а в худшем — в кузовную мастерскую.

«При этом требовать какого-либо возмещения в большинстве случаев будет невозможно. Жилищно-коммунальные службы, как правило, заранее сообщают о покосе и просят убрать автомобили», — отметил эксперт.

До этого Ладушкин предупреждал об опасности при перевозке животных в машине.

Не стоит позволять питомцам свободно передвигаться по салону автомобиля во время движения, поскольку даже спокойно спящее на заднем сидении животное при резком маневрировании может запаниковать — начать метаться по салону, загораживая обзор или перекрыв органы управления, подчеркнул он.

Он посоветовал приучить питомца к переноске или клетке, выбор которых сегодня довольно велик.

Ранее водителям рассказали, как правильно ездить в жару.

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