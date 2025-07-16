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Медведи лазили по припаркованному грузовику межгорьевца, и это попало на видео

В Башкирии на видео попало, как медведи забрались на грузовик
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В городе Межгорье республики Башкортостан медведи забрались на грузовик. Об этом сообщает Telegram-канал «Башкирия Online».

«В Межгорье медведи залезли в грузовик. Лесные автомеханики решили починить ГАЗ. Надеемся, водитель не внутри сидел», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как три медведя лазают по припаркованному грузовику, при этом рядом проезжает автомобиль.

До этого сообщалось, что в Башкирии сотрудники ГИБДД устроили погоню за волком.

«8 июля жители домов на Олимпийской улице в Межгорье заметили волка. На место были вызваны сотрудники ГИБДД, которые и устроили необычную погоню – сиренами они пытались прогнать дикое животное обратно в лес», — говорится в публикации.

Telegram-канал «БашДТП» опубликовал видео, снятое очевидцами. На кадрах видно, как сотрудники ГИБДД на патрульном автомобиле пытаются напугать волка, который убегает. По словам местных жителей, в последнее время волки часто выходят из леса в город.

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