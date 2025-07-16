«Эпично столкнулись лоб в лоб»: в Петербурге на видео сняли жесткое ДТП с велосипедистами

В Санкт-Петербурге столкнулись велосипедисты. Об этом сообщает Telegram-канал «Гуляй, Питер».

«Велосипедисты эпично столкнулись лоб в лоб на Арсенальной набережной. Авария произошла из-за неспешно прогуливающегося по велодорожке пешехода», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как велосипедисты врезаются друг в друга, от удара петербуржцы падают на проезжую часть.

До этого сообщалось, что в Калужской области легковой автомобиль с людьми несколько раз перевернулся на проезжей части.

«В СНТ «Протва» гоняли так, что машина ушла в кувырок на несколько переворотов подряд после неудачного маневра. В салоне было четверо. Все выжили, но один в коме. Покатались - как в последний раз», — говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как легковой автомобиль несколько раз переворачивается на дороге.

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