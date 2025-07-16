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«Один в коме»: на видео попал жесткий кульбит легковушки с калужанами внутри

В Калужской области на видео попало, как легковушку с людьми закрутило на дороге
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В Калужской области легковой автомобиль с людьми несколько раз перевернулся на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичный Обнинск».

«В СНТ «Протва» гоняли так, что машина ушла в кувырок на несколько переворотов подряд после неудачного маневра. В салоне было четверо. Все выжили, но один в коме. Покатались - как в последний раз», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как легковой автомобиль несколько раз переворачивается на дороге.

До этого сообщалось, что на МКАД сгорел автомобиль.

«На внутренней стороне 32 км МКАД (в районе съезда №32А) произошло возгорание автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», ― передавал столичный Дептранс в своем Telegram-канале.

В результате возгорания движение в районе аварии оказалось затруднено.

Кроме того, в Амурской области фура с картошкой сгорела дотла.

Ранее в Москве на видео попал взорвавшийся на МКАД автомобиль.

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