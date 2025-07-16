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Россиянин на Jeep заехал помыть ноги в озере, где купаются дети

На видео попал водитель Jeep, который заехал помыть ноги в озере с детьми
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На Сахалине водитель автомобиля Jeep заехал в озеро с купающимися детьми, чтобы помыть ноги. Об этом сообщает Telegram-канал «Сахалин — Точка отсчета».

«Хамское поведение автомобилиста возмутило сахалинцев, отдыхающих на Теплых озерах в Корсаковском районе <...> Автовладелец на джипе с прицепом заехал прямо в воду, чтобы помыть ноги, а после прокатился по водоему и умчался по своим делам», — говорится в публикации.

На размещенных в Сети кадрах видно, что Jeep с открытой дверью стоит прямо в водоеме.

До этого в Москве из-за сильного ливня произошло подтопление Дмитровского шоссе. На снятых очевидцами кадрах видно, что на проезжей части образовался толстый слой воды. Общественный транспорт стоит без движения, также на дороге видны автомобили, едущие с предельно малой скоростью.

Ранее движение в Подмосковье парализовало из-за жесткого ДТП с фурами.

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