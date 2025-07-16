В Москве большегруз застрял на дороге из-за низкой трубы и попал на видео

На видео попал большегруз, который врезался в низкую трубу в Москве и застрял

В столице большегруз застрял из-за низкой трубы. Об этом пишет Telegram-канал «Москва на дорогах».

«В Щербинке труба поймала большегруз», — говорится в публикации.

В результате ДТП большегруз перекрыл проезд по целой полосе.

До этого сообщалось, что в Москве автомобили затопило на подземной парковке. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мощные потоки воды заливают припаркованные автомобили.

Кроме того, в Москве из-за сильного ливня произошло подтопление Дмитровского шоссе. На снятых очевидцами кадрах видно, что на проезжей части образовался толстый слой воды. Общественный транспорт стоит без движения, также на дороге видны автомобили, едущие с предельно малой скоростью.

Ранее москвичи оказались заблокированы в своих машинах после сильного ливня.