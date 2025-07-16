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Движение в Подмосковье парализовало из-за жесткого ДТП с фурами

Водители сняли на видео длинную пробку в Раменском из-за ДТП с фурами
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В Раменском произошло жесткое дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с фурами. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Сильное ДТП произошло в Раменском. Авария с фурами произошла на Новорязанском шоссе. Сейчас движение в районе ДТП парализовано, водители жалуются на сильную пробку», — говорится в публикации.

На размещенных кадрах можно заметить длинную пробку, которая выстроилась в районе места ДТП. Обстоятельства аварии выясняются.

До этого в Москве из-за сильного ливня произошло подтопление Дмитровского шоссе. На снятых очевидцами кадрах видно, что на проезжей части образовался толстый слой воды. Общественный транспорт стоит без движения, также на дороге видны автомобили, едущие с предельно малой скоростью.

Ранее в Москве большегруз застрял на дороге из-за низкой трубы и попал на видео.

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