«Начал терять сознание»: калининградка рассказала, как ее трехлетнего ребенка сбил самокат

В Калининграде трехлетний ребенок терял сознания после жесткого ДТП с самокатом

В Калининграде самокатчик сбил трехлетнего ребенка и уехал. Об этом сообщает Telegram-канал «Клопс»,

«Все произошло мгновенно, я услышала крики и плач, средний сын закричал: «Сбили!» Я подбежала к малышу, он уже поднимался с асфальта, и все лицо было в ссадинах. Самокатчик как мчал, так и не остановился», — рассказала женщина.

По ее словам, после ДТП ребенок начал терять сознание. Медики диагностировали у пострадавшего сотрясение головного мозга, множественный ушибы и ссадины лица.

По информации канала, в настоящее время мать пострадавшего ребенка ищет очевидцев произошедшего.

До этого сообщалось, что мальчик из Зеленограда зарабатывает 25 тысяч в день, моя фары автомобилей на Патриках. При этом основными клиентами являются водители Rolls-Royce, Mercedes и BMW. Раньше мальчик работал возле «Москвы-Сити» и ЦУМа.

По информации канала «Москва сегодня», после работы ребенок возвращается домой на метро.

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