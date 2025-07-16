«Начал терять сознание»: калининградка рассказала, как ее трехлетнего ребенка сбил самокат

В Калининграде самокатчик сбил трехлетнего ребенка и уехал. Об этом сообщает Telegram-канал «Клопс»,
«Все произошло мгновенно, я услышала крики и плач, средний сын закричал: «Сбили!» Я подбежала к малышу, он уже поднимался с асфальта, и все лицо было в ссадинах. Самокатчик как мчал, так и не остановился», — рассказала женщина.
По ее словам, после ДТП ребенок начал терять сознание. Медики диагностировали у пострадавшего сотрясение головного мозга, множественный ушибы и ссадины лица.
По информации канала, в настоящее время мать пострадавшего ребенка ищет очевидцев произошедшего.
До этого сообщалось, что мальчик из Зеленограда зарабатывает 25 тысяч в день, моя фары автомобилей на Патриках. При этом основными клиентами являются водители Rolls-Royce, Mercedes и BMW. Раньше мальчик работал возле «Москвы-Сити» и ЦУМа.
По информации канала «Москва сегодня», после работы ребенок возвращается домой на метро.
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