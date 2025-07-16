Мальчик из Зеленограда рассказал, сколько зарабатывает в день на мойке фар на Патриках

В Москве мальчик зарабатывает 25 тысяч рублей в день, моя фары авто на Патриках

Мальчик из Зеленограда зарабатывает 25 тысяч в день, моя фары автомобилей на Патриках. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва сегодня».

«Основные клиенты — владельцы «Роллс-Ройсов», «Мерседесов» и BMW. Раньше парень стоял у «Москва-Сити», потом около ЦУМа, а сейчас переместился на Патрики, потому что это самое «хлебное место»», — говорится в сообщении.

По информации канала, после работы мальчик возвращается домой на метро.

До этого сообщалось, что в Калужской области легковой автомобиль с людьми несколько раз перевернулся на проезжей части.

«В СНТ «Протва» гоняли так, что машина ушла в кувырок на несколько переворотов подряд после неудачного маневра. В салоне было четверо. Все выжили, но один в коме. Покатались - как в последний раз», — говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как легковой автомобиль несколько раз переворачивается на дороге.

Ранее мигрантов-водителей обвинили в высокой аварийности в России.