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Названа точная причина стрельбы в бойца ММА Хизриева

Mash: бойца ММА Хизриева расстреляли из-за долга за «Гелик»
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Telegram-канал Mash на спорте

Причиной стрельбы в бойца смешанных боевых искусств (ММА) Тимура Хизриева стал долг за Mercedes G-Class. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».

«Причина стрельбы в Тимура Хизриева — долг за гелендваген <...> непобежденный боец ACA и Bellator MMA взял около 30 млн рублей на покупку внедорожника и не смог отдать сумму вовремя», — говорится в публикации.

Накануне нападения Хизриев встретился с Марселем Алиевым в центре Махачкалы, чтобы обсудить долг. Бойцу ММА не удалось убедить знакомого, что вторую часть суммы он отдаст позже. На следующей день Хизриева расстреляли резиновыми пулями из травматического пистолета.

До этого в МВД Дагестана сообщили, что причиной вооруженного нападения на бойца стали долговые обязательства.

Вечером 15 июля двое преступников в масках около 10 раз выстрелили в спортсмена из травматического оружия, когда он выходил из своего автомобиля во дворе дома на улице Даниялова в Махачкале. Совершив нападение, злоумышленники с третьим участником скрылись с места происшествия на белой «Приоре».

Тимур Хизриев — российский боец смешанного стиля, который выступал на турнирах серии PFL, Bellator и ряде других.

Ранее петербуржцы устроили драку со стрельбой на дороге.

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