В Новосибирской области семь человек погибли в ДТП

На трассе Новосибирск — Павлодар при столкновении машин погибли семь человек

В Новосибирской области на трассе Новосибирск — Павлодар в районе населенного пункта Краснозерский два автомобиля столкнулись в лоб, в результате этого погибли семь человек, пострадал ребенок. Об этом сообщила региональная прокуратура в Telegram-канале.

«Предварительно установлено, что сегодня на 290-м км федеральной трассы К17 произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей», — сказали в прокуратуре.

Там добавили, что Ордынский межрайонный СО СУ СК России по Новосибирской области возбудил уголовное дело.

«Ход и результаты расследования уголовного дела на контроле в прокуратуре», — говорится в публикации.

Вечером 15 июля в Калужской области пять человек погибли в результате ДТП с участием двух автомобилей. Авария произошла на 48-м км автодороги Калуга – Ферзиково – Таруса – Серпухов. По предварительным данным, столкнулись BMW и грузовой Ford. В обстоятельствах произошедшего разбирается прокуратура.

Ранее в Карачаево-Черкесии в ДТП попал автомобиль с туристами.