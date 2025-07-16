В Калужской области пять человек погибли в ДТП с участием грузовика

В Калужской области при столкновении иномарки с грузовиком погибли пять человек

В Калужской области пять человек погибли в результате ДТП с участием двух автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД по региону в Telegram-канале.

Авария произошла вечером 15 июля на 48-м км автодороги Калуга – Ферзиково – Таруса – Серпухов. По предварительной информации, столкнулись BMW и грузовой Ford.

В результате происшествия смертельные травмы получил водитель BMW 1972 года рождения, а также три пассажира. Кроме того, спасти не удалось водителя автомобиля Ford 1965 года рождения.

На опубликованном в сети снимке с места аварии можно увидеть, что удар в момент ДТП был такой силы, что в итоге от машин осталась только груда металла. В обстоятельствах произошедшего разбирается прокуратура.

В этот же день в Москве произошло ДТП с электробусами, после которого за медицинской помощью обратились 14 человек, в том числе два ребенка. Десять из них госпитализировали в столичные больницы.

Авария произошла на Профсоюзной улице. После ДТП в депздраве отметили, что жизни пострадавших ничего не угрожает.

Ранее в Карачаево-Черкесии в ДТП попал автомобиль с туристами.