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В Подмосковье запустили еще один участок Южно-Лыткаринской автодороги

В Подмосковье запустили движение по второму участку Южно-Лыткаринской дороги
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Depositphotos

В Подмосковье запустили движение по второму участку Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА). Об это сообщает 360.ru, ссылаясь на пресс-службу регионального Минтранса.

Уточняется, что протяженность составляет 9 км.

«Запустили второй значимый и самый протяженный участок Южно-Лыткаринской автодороги — здесь расположены мост через Москву-реку и четыре транспортные развязки», — сказал глава ведомства Марат Сибатулин.

Он отметил, что участок соединит три округа — Ленинский, Лыткарино и Люберцы.

В итоге свыше 200 тыс. жителей получат новый выезд на трассу М-5, минуя МКАД и Володарское шоссе.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ежегодно в российской столице планируется открывать четыре-шесть новых станций метро. Он отметил, что новые станции охватят сотни тысяч жителей Москвы, которые в настоящее время не имеют доступа к метро в шаговой доступности.

Ранее Собянин дал старт строительству новой станции на Кольцевой линии метро.

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