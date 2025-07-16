Полуголый самарец с вилами набросился на питбайкеров, и это попало на видео

В Самаре на видео попала драка полуголого мужчины с вилами с питбайкерами

В Самаре мужчина с вилами напал на питбайкеров из-за шума. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Самара».

«Питбайкеры колесили по окрестностям, и громкий звук выхлопа вызывал недовольство у местных жителей. Один из мужчин вышел из дома с вилами, далее конфликт перерос в драку», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как полуголый мужчина замахивается вилами на питбайкеров, после чего начинается драка, в процессе которой у самарца отбирают вилы.

До этого сообщалось, что в городе Мурино Ленинградской области лжеполицейские похитили мужчину из-за ревности. Похищенным оказался 38-летний Станислав, который с весны этого года стал числиться гендиром «АСК-Груп».

«Все произошло накануне вечером в Мурино. Двое знакомых сидели в припаркованном авто, когда к ним подъехал черный Mercedes с архивными номерами. Из иномарки вышли двое мужчин. Незнакомцы представились сотрудниками уголовного розыска. Свои слова они подтвердили удостоверениями, но, как оказалось, поддельными», — пишет 78.ru.

Ранее в Башкирии мужчина станцевал на крыше движущегося авто и попал на видео.