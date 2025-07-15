В Башкирии мужчина станцевал на крыше движущегося авто и попал на видео

В Башкирии на видео попало, как мужчина проехал, стоя на крыше автомобиля

В Башкирии мужчина проехал стоя на крыше автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Башкирия Online».

«Молодой человек из Башкирии опубликовал видео, где он танцует на крыше движущейся в потоке машины», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как мужчина стоит на крыше черного автомобиля, который едет по проезжей части. На записи также заметно, что нарушитель танцует.

До этого сообщалось, что в городе Мурино Ленинградской области лжеполицейские похитили мужчину из-за ревности. Похищенным оказался 38-летний Станислав, который с весны этого года стал числиться гендиром «АСК-Груп».

«Все произошло накануне вечером в Мурино. Двое знакомых сидели в припаркованном авто, когда к ним подъехал черный Mercedes с архивными номерами. Из иномарки вышли двое мужчин. Незнакомцы представились сотрудниками уголовного розыска. Свои слова они подтвердили удостоверениями, но, как оказалось, поддельными», — пишет 78.ru.

Ранее автомобиль с туристами попал в ДТП в Карачаево-Черкесии.