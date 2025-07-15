На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, почему лжеполицейские с ножами затащили гендиректора в авто

Mash: в Леноласти лжеполицейские с ножами похитили мужчину из-за ревности
true
true
true
close
Виталий Аньков/РИА Новости

В городе Мурино Ленинградской области лжеполицейские похитили мужчину из-за ревности. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Похитившие гендиректора задержаны — мотивом стала ревность», — говорится в сообщении.

По информации канала, в настоящее время мужчина находится в больнице с резанными ранами.

До этого сообщалось, что похищенным оказался 38-летний Станислав, который с весны этого года стал числиться гендиром «АСК-Груп».

«Все произошло накануне вечером в Мурино. Двое знакомых сидели в припаркованном авто, когда к ним подъехал черный Mercedes с архивными номерами. Из иномарки вышли двое мужчин. Незнакомцы представились сотрудниками уголовного розыска. Свои слова они подтвердили удостоверениями, но, как оказалось, поддельными», — пишет 78.ru.

Полиция ввела план «Перехват». Личности подозреваемых уже установили, они объявлены в розыск. По данным «Конкретно.ру», к похищению причастны 47-летний безработный петербуржец, судимый за кражи, грабежи и разбои, хищение оружия, угон и даже бандитизм, и его также не трудоустроенный ровесник.

Ранее в Воронеже автомобили загорелись после атаки БПЛА и попали на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами