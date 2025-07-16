Иномарка эпично сгорела в Москве и попала на видео

В Москве на проспекте Жукова иномарка сгорела дотла и попала на видео

В Москве на проспекте Жукова «эпично» сгорела иномарка. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Что стало причиной возгорания установят пожарные техники, но авто вспыхнуло очень быстро прямо на въезде в Северо-Западный тоннель. Потушить его не получилось. Иномарка выгорела полностью», — говорится в публикации.

До этого сообщалось, что на Звенигородском шоссе в Москве загорелась машина.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как машина горит на проезжей части. При этом пламя охватило транспорт полностью. Кроме того, во время горения в автомобиле слышен взрыв.

Ранее екатеринбуржцы сожгли авто, который перегородил проезд скорой, и это попало на видео.