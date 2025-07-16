Екатеринбуржцы сожгли авто, который перегородил проезд скорой, и это попало на видео

В Екатеринбурге люди сожгли кроссовер, перегодивший путь скорой помощи

В Екатеринбурге люди сожгли кроссовер, который перегородил дорогу автомобилю скорой помощи. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Екатеринбурга».

«Все случилось на парковке около пляжа Cuba-Cuba на берегу Верх-Исетского пруда. Очевидцы засняли все на камеру», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как горит автомобиль. На записи также заметно, как на место приезжают спасатели и ликвидируют возгорание.

В МЧС подтвердили, что это был поджог.

До этого сообщалось, что на МКАД сгорел автомобиль.

«На внутренней стороне 32 км МКАД (в районе съезда №32А) произошло возгорание автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», ― передавал столичный Дептранс в своем Telegram-канале.

В результате возгорания движение в районе аварии оказалось затруднено.

Кроме того, на Звенигородском шоссе в Москве загорелась машина.

Ранее в Москве взрыв горящего авто на проезжей части попал на видео.