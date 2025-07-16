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В Москве водителей предупредили о рисках на дороге 16 июля

В Москве водителей предупредили о ливне и грозе 16 июля
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Иоанн Ткаченко/«Газета.Ru»

В Москве водителей предупредили о ливне с грозой 16 июля. Об этом сообщает Дептранс в своем Telegram-канале.

«По прогнозам синоптиков, до конца дня в городе ожидаются сильный дождь с грозой и ветер до 17 м/с. Если поездок на авто не избежать, рекомендуем водителям: соблюдать скоростной режим и дистанцию; избегать резких маневров; не парковать машины и не стоять самим вблизи деревьев и шатких конструкций», — говорится в публикации.

Также водителей призвали не отвлекаться на смартфон и быть аккуратными у мостов и эстакад.

Сильный ливень обрушился на столицу накануне. Ливневки не справлялись с осадками, машины плавали в воде. На Ленинской Слободе в Южном административном округе девушка устроила заплыв на сапе по затопленной улице, а на севере столицы из-за мощных осадков обрушился фасад многоэтажки.

Ранее водителям объяснили, как безопасно ездить в грозу и дождь.

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