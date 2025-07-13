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Россия удержалась: названы крупнейшие авторынки мира

Автостат: авторынок РФ занял 15 место в глобальном рейтинге, несмотря на падение
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Кирилл Брага/РИА Новости

Россия заняла 15 место в глобальном рейтинге мировых авторынков, несмотря на падение на 26%. Об этом сообщил директор «Автостата» Сергей Целиков.

«Мировой лидер по-прежнему Китай. Причем рынок в Поднебесной продолжает быстро расти (+11,4%), а разрыв с преследователями увеличивается <...> В США идет замедление продаж. Хорошо начавшееся полугодие пока еще в плюсе (+3,2%), но июнь уже показал новый минусовой тренд (-5,6%)», — говорится в публикации.

Практически все главные европейские авторынки также оказались в минусе. Показали рост только Великобритания и Испания.

«Российский авторынок, сократившись на 26%, опустился с 12-го на 15-е место. Мы пропустили вперед три страны: Мексику, Испанию и Австралию. «На пятки» нам наступает Турция», — подытожил Целиков.

До этого сообщалось, что в России при отсутствии иномарок из Китая лидером авторынка среди зарубежных брендов стала бы Toyota.

Также в топе были были BMW, Mercedes-Benz, Hyundai и Kia.

«Выбирая альтернативу Китаю, на первое место покупатели ставят немецкие автомобили (35,6%), потом японские (33%), и на «худой конец» корейские (16,4%). На эти три страны приходится порядка 85% альтернативного сегмента», — рассказывал Целиков.

Ранее в России предложили повысить налог на машины старше 15 лет и выкупать их у россиян.

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