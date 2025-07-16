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Во Владивостоке испуганная корова игнорировала ПДД, и это попало на видео

Во Владивостоке на видео попало, как испуганная корова бегала по проезжей части
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Во Владивостоке испуганная корова бегала по проезжей части возле автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока».

«Сегодня ночью на Сафонова, Тихой и соседних районах корова бегала прямо по дороге, всячески удивляя водителей и создавая опасную ситуацию, едва не попадая под колеса на встречке», — рассказали очевидцы.

Владивостокцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как корова бежит по проезжей части. По информации канала, животное было испугано.

До этого сообщалось, что в Емельяново Красноярского края нетрезвый водитель протаранил автомобиль, а затем сбил женщину с ребенком. Наезд произошел 28 июня. Пострадавшая Карина Шукшанова рассказала, что прогуливалась во дворе с маленьким сыном, а неподалеку выпивали соседи — мужчина и женщина. Выпивающие поссорились, мужчина сел за руль своей машины и наехал на машину Шукшановой, а затем прижал автомобилем ее и ребенка к торцу дома.

Ранее в Москве оползень после ливня подмыл проезжую часть.

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