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Водитель придавил женщину с ребенком к стене дома в Красноярском крае

В Красноярском крае водитель придавил женщину с ребенком к торцу дома
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В Емельяново Красноярского края нетрезвый водитель протаранил автомобиль, а затем сбил женщину с ребенком. Об этом сообщает Telegram-канал «Борус.Люди».

Наезд произошел 28 июня. Пострадавшая Карина Шукшанова рассказала, что прогуливалась во дворе с маленьким сыном, а неподалеку выпивали соседи — мужчина и женщина. Выпивающие поссорились, мужчина сел за руль своей машины и наехал на машину Шукшановой, а затем прижал автомобилем ее и ребенка к торцу дома.

Пострадавших госпитализировали. Мальчик получил ушибы, а его мать — раны и перелом. Спустя полмесяца после инцидента полиция не опросила Шукшанову по обстоятельствам ДТП, жалуется пострадавшая. Виновник наезда был задержан на 48 часов, а затем отпущен.

На видеозаписи инцидента видно, что водитель наехал на припаркованный автомобиль правой стороной, при этом колеса его машины оторвались от земли.

Ранее в Москве оползень после ливня подмыл проезжую часть.

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