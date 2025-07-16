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Видео: микроавтобус с красноярцами разорвало после жесткого ДТП с фурой

Mash: в Красноярском крае микроавтобус разорвало после аварии с грузовиком
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В Боготольском районе Красноярского края столкнулись микроавтобус Toyota и грузовик FAW. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

«Предварительно, водитель «Тойоты» выехал на встречку и врезался в «ФАВ». <…> 57-летний пассажир получил травмы. Также пострадали 41-летний водитель фуры и еще один человек, который был в салоне», — говорится в сообщении.

По информации канала, 58-летний водитель микроавтобуса получил травмы, несовместимые с жизнью.

Очевидцы запечатлели последствия аварии на видео. На кадрах видно, что после столкновения фура вылетала за обочину, а микроавтобус разорвало на части, которые разлетелись по дороге.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге Mercedes загорелся на Большом Обуховском мосту, не выдержав аномальной жары. Петербуржцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как люди тушат загоревшуюся иномарку. На записи также заметно, что пламя охватило только капот.

Ранее в Москве на видео попал взорвавшийся на МКАД автомобиль.

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