Россия увеличила импорт автомобилей из Южной Кореи почти в два раза

Россия в июне 2024 года увеличила импорт легковых автомобилей из Южной Кореи на 80% в годовом выражении, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные корейской статслужбы. Общая стоимость поставок за месяц составила 84,7 млн долларов.

Несмотря на рост по сравнению с июнем 2023 года, в месячном выражении зафиксировано снижение корейского автопрома в Россию на 1,3% — второй отрицательный показатель подряд.

Основной объем импорта пришелся на модели с бензиновыми двигателями от 1,5 до 3 литров ($63,8 млн) и дизельными силовыми агрегатами ($15,7 млн). Машины с моторами до 1,5 литра составили $5,1 млн.

По итогам первого полугодия закупки российскими компаниями южнокорейских авто достигли $417 млн, что на 40% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Главным импортером южнокорейских машин остаются США ($2,7 млрд в июне). Россия за год поднялась с 15-го на 12-е место в рейтинге крупнейших покупателей, обогнав ряд стран.

Ранее сообщалось, что Россия в июне 2025 года нарастила закупки мороженого у Южной Кореи на 20%.