Россия закупила рекордное количество мороженого у Южной Кореи

Россия в июне 2025 года нарастила закупки мороженого у Южной Кореи на 20% по сравнению с маем. Об этом пишет РИА Новости.

Объем закупок южнокорейского мороженого в июне 2025 года составил $933 тыс., что на 11% выше, чем в июне 2024 года. Это рекордный показатель для торговли двух стран.

В первые полгода 2025 года Россия ввезла мороженое из Южной Кореи стоимостью $3,9 млн, что на 21% больше, чем в 2024 году. Общий объем российских закупок мороженого из этой страны в 2024 году составил $5 млн.

До этого сообщалось, что РФ нарастила закупки корейской газировки до максимума за два года.

По сравнению с 2024 годом в мае 2025 года их закупки увеличились на 25%. При этом только за месяц они выросли на 16%. Стоимость импортированных напитков составила $2,5 млн. При этом всего в мае 2025-го Россия закупила в Южной Корее безалкогольные напитки на сумму $3,1 млн.

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